ФСБ пресекла попытку теракта ДРГ Украины на логистическом терминале в Брянске
2022-10-12
10:58
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт украинских диверсантов на территории Брянска.
Утром среды Федеральная служба безопасности России опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что агенты ведомства помешали осуществлению теракта в Брянске, который готовили члены диверсионно-разведывательной группы армии Украины. По данным ФСБ, украинский гражданин прибыл в один из регионов РФ транзитом из Эстонии, после чего хотел устроить взрыв на логистическом терминале Брянска.
В ФСБ отметили, что украинец сотрудничает со следствием и сожалеет о намерениях совершить теракт, а при задержании у него изъяли бомбу и средство связи с СБУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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