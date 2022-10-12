ФСБ пресекла попытку теракта ДРГ Украины на логистическом терминале в Брянске

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт украинских диверсантов на территории Брянска.

Утром среды Федеральная служба безопасности России опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что агенты ведомства помешали осуществлению теракта в Брянске, который готовили члены диверсионно-разведывательной группы армии Украины. По данным ФСБ, украинский гражданин прибыл в один из регионов РФ транзитом из Эстонии, после чего хотел устроить взрыв на логистическом терминале Брянска.

В ФСБ отметили, что украинец сотрудничает со следствием и сожалеет о намерениях совершить теракт, а при задержании у него изъяли бомбу и средство связи с СБУ.