PERN: на нитке газопровода «Дружба» в Польше обнаружена утечка

Нефтегазовый концерн PERN сообщает о нахождении утечки на одной из двух ниток газопровода "Дружба" в Польше.

Пресс-служба нефтегазового оператора PERN утверждает, что внутренняя система безопасности сети выявила наличие разгерметизации на одной из ниток газопровода "Дружба" в Польше, что фактически означает утечку газа. Примечательно, что по данной нитке газ следует на территорию Германии.

По предварительной оценке спецслужб польской стороны, утечка газа на участке трубопровода "Дружба" признана случайной, однако обстоятельства её появления устанавливаются.