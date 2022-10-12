Нетребко принимает поздравления поклонников по поводу беременности

Оперная певица Анна Нетребко принимает поздравления от поклонников. Правда ли, что 51-летняя артистка находится в интересном положении?

Поклонники оперной дивы Анны Нетребко заметили округлившиеся формы звезды мировой сцены.

Знаменитость поделилась в соцсетях снимками, на которых видно, что она прибавила в весе. Фанаты стали поспешно поздравлять артистку с интересным положением, о чём сообщает издание "7Дней.ru".

Сама Нетребко следит за тем, что пишут её фолловеры в комментариях, но радовать их будущим пополнением в своём семействе не спешит.

У Анны есть сын Тьяго от брака с исполнителем Эрвином Шроттом. Сейчас артистка замужем за коллегой по сцене Юсифом Эйвазовым. Пара мечтает об общих детях.