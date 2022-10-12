Нетребко принимает поздравления поклонников по поводу беременности
2022-10-12
11:18
Оперная певица Анна Нетребко принимает поздравления от поклонников. Правда ли, что 51-летняя артистка находится в интересном положении?
Поклонники оперной дивы Анны Нетребко заметили округлившиеся формы звезды мировой сцены.
Знаменитость поделилась в соцсетях снимками, на которых видно, что она прибавила в весе. Фанаты стали поспешно поздравлять артистку с интересным положением, о чём сообщает издание "7Дней.ru".
Сама Нетребко следит за тем, что пишут её фолловеры в комментариях, но радовать их будущим пополнением в своём семействе не спешит.
У Анны есть сын Тьяго от брака с исполнителем Эрвином Шроттом. Сейчас артистка замужем за коллегой по сцене Юсифом Эйвазовым. Пара мечтает об общих детях.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
PERN: на нитке газопровода «Дружба» в Польше обнаружена утечка
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы
Костенко отреагировала на информацию о её разводе с Тарасовым в соцсетях
Орбан заявил о необходимости перемирия между РФ и США для прекращения спецоперации