WP: Байден тайно попросил Зеленского не требовать больше оружия у США
2022-10-12
11:20
Издание The Washington Post утверждает, что Джо Байден предупредил Владимира Зеленского о возможном прекращении поставок оружия Украине.
12 октября американская газета The Washington Post& со ссылкой на неназванного представителя американского Белого дома сообщила, что недавно состоялся личный разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США тайно попросил украинского коллегу не требовать новых поставок оружия для Киева.
По данным WP, Байден сообщил, что ему становится труднее просить деньги у американского Конгресса для новых поставок вооружений Украине из-за того, что частые жалобы Зеленского на недостаточную помощь Вашингтона начинают расценивать как неблагодарность.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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