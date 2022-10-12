WP: Байден тайно попросил Зеленского не требовать больше оружия у США

Издание The Washington Post утверждает, что Джо Байден предупредил Владимира Зеленского о возможном прекращении поставок оружия Украине.

12 октября американская газета The Washington Post& со ссылкой на неназванного представителя американского Белого дома сообщила, что недавно состоялся личный разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США тайно попросил украинского коллегу не требовать новых поставок оружия для Киева.

По данным WP, Байден сообщил, что ему становится труднее просить деньги у американского Конгресса для новых поставок вооружений Украине из-за того, что частые жалобы Зеленского на недостаточную помощь Вашингтона начинают расценивать как неблагодарность.