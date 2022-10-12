Эксперты объяснили, почему девушки за 25 поддаются манипуляциям и соглашаются с тем, что они старые

Одна из причин кроется в низкой самооценке, но это можно исправить. И для начала просто перестать себя жалеть.

Почему некоторые девушки считают себя старыми? Кто внушает им такое мнение? Зачем вообще таким образом обесценивать свою жизнь?

Это - реакция на мнение некоторых мужчин, которые внушают подобные мысли и просто манипулируют. Но почему девушки на это ведутся?

Примечательно, что "старость" иногда "добрые" знакомые или даже друзья замечают тогда, когда девушке 20 лет или 22 года. Мол, другие уже замужем, многое успели и так далее.

Но обязательно ли соответствовать этому запросу? Зачем позволять кому-то решать что-то за вас? Психологи утверждают, что проблема часто кроется в низкой самооценке.

Девушки в итоге сами себя загоняют в угол, выискивая мнимые недостатки: "длинный" нос, не того цвета волосы, высокий или, наоборот, низкий рост. Ну, а возраст, получается, хронически "не тот". если 25, то почему - не 23? Если 25, то - почему не 24? И так до бесконечности.

Что с этим делать? Перестать себя жалеть. И поставить наконец свои цели и желания в приоритет. Молодость на самом деле - это любовь к жизни.Когда она есть, тогда всегда чувствуешь себя молодым.