Рид: ситуацию на Украине можно сравнить с Карибским кризисом

2022-10-12

11:40

Американский сенатор Рид сравнил ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом.

12 октября американское издание Politico сообщило, что сопредседатель комитета Сената США по вооруженным силам Джек Рид сравнил нынешнюю ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом. Это заявление Рид сделал после выступления американского президента Джо Байдена, который заявил, что конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну и погубить весь мир.

Член комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что в связи с недавними ракетными ударами по Киеву США должны немедленно отправить на Украину артиллерию большей дальности и дополнительные системы ПВО. Также предлогают в сенате отправить на Украину боевые самолеты.

Опубликовано: Елена Калиновская







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