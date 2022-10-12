Рид: ситуацию на Украине можно сравнить с Карибским кризисом

Американский сенатор Рид сравнил ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом.

12 октября американское издание Politico сообщило, что сопредседатель комитета Сената США по вооруженным силам Джек Рид сравнил нынешнюю ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом. Это заявление Рид сделал после выступления американского президента Джо Байдена, который заявил, что конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну и погубить весь мир.

Член комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что в связи с недавними ракетными ударами по Киеву США должны немедленно отправить на Украину артиллерию большей дальности и дополнительные системы ПВО. Также предлогают в сенате отправить на Украину боевые самолеты.