Пэрис Хилтон рассказала о пережитом сексуальном насилии
2022-10-12
11:57
Звезда не может забыть, как в школе-интернате неизвестные люди насильно проводили странные «обследования» будущей звезды и других учениц.
Пэрис Хилтон решила спустя годы раскрыть свою больную тайну. Певица рассказала, как сотрудники школы-интерната Прово-Каньон из американского штата Юта насильно «обследовали шейки матки» у будущей звезды и других учениц заведения, сообщает Рамблер со ссылкой на New York Times.
«Поздней ночью, около 3 или 4 часов, приводили меня и других девочек в комнату, где проводили медицинские осмотры», — вспоминает певица.
По словам Хилтон, «обследование» проводили не медики, а посторонние люди. Актриса отметила, что она не сразу поняла, что все это - сексуальное насилие.
«Воспоминания возвращаются, и я думаю об этом. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что это было настоящее насилие», — сказала она.
Когда Хилтон исполнилось 16 лет, родители отправили девушку в специнтернат из-за ее бунтарского характера. Артистка пробыла там почти год.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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