Песков опроверг слухи о начале новой волны мобилизации в России

2022-10-12

11:58

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что новая волна мобилизации в России не начиналась.

Днём 12 октября глава пресс-секретариата московского Кремля Дмитрий Песков выступил с рядом заявлений при общении с представителями прессы, сообщив, что растиражированные в СМИ слухи о старте новой мобилизационной волны на территории России в корне не соответствуют действительности.

По словам Пескова, некоторые российские губернаторы позволяют себе высказывания, которые являются неверной интерпретацией мобилизационных заданий от Минобороны России, и с подобными политиками будут проводиться личные разговоры.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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