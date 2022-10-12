Песков опроверг слухи о начале новой волны мобилизации в России
2022-10-12
11:58
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что новая волна мобилизации в России не начиналась.
Днём 12 октября глава пресс-секретариата московского Кремля Дмитрий Песков выступил с рядом заявлений при общении с представителями прессы, сообщив, что растиражированные в СМИ слухи о старте новой мобилизационной волны на территории России в корне не соответствуют действительности.
По словам Пескова, некоторые российские губернаторы позволяют себе высказывания, которые являются неверной интерпретацией мобилизационных заданий от Минобороны России, и с подобными политиками будут проводиться личные разговоры.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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