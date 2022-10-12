Песков: Столтенберг признал участие НАТО в войне против РФ на стороне Киева
2022-10-12
12:00
Дмитрий Песков утверждает, что глава НАТО Йенс Столтенберг признался в участии альянса в боевых действиях против России.
Днём среды глава пресс-службы Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее высказывание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, в ходе которого норвежский политик сообщил, что поражение Украины в российской спецоперации станет проигрышем для НАТО.
По мнению Пескова, подобные признания лидера блока НАТО фактически подтверждают, что альянс участвует в боевых действиях против России, сражаясь за Украину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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