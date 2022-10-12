Песков: Столтенберг признал участие НАТО в войне против РФ на стороне Киева

Дмитрий Песков утверждает, что глава НАТО Йенс Столтенберг признался в участии альянса в боевых действиях против России.

Днём среды глава пресс-службы Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее высказывание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, в ходе которого норвежский политик сообщил, что поражение Украины в российской спецоперации станет проигрышем для НАТО.

По мнению Пескова, подобные признания лидера блока НАТО фактически подтверждают, что альянс участвует в боевых действиях против России, сражаясь за Украину.