Песков: Столтенберг признал участие НАТО в войне против РФ на стороне Киева

2022-10-12

12:00

Дмитрий Песков утверждает, что глава НАТО Йенс Столтенберг признался в участии альянса в боевых действиях против России.

Днём среды глава пресс-службы Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее высказывание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, в ходе которого норвежский политик сообщил, что поражение Украины в российской спецоперации станет проигрышем для НАТО.

По мнению Пескова, подобные признания лидера блока НАТО фактически подтверждают, что альянс участвует в боевых действиях против России, сражаясь за Украину.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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