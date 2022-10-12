Балицкий: ликвидировано 30 диверсантов, пытавшихся проникнуть на ЗАЭС
2022-10-12
12:00
Балицкий сообщил, что ликвидирована группа диверсантов ВСУ попытавшихся проникнуть на ЗАЭС.
В среду днем РИА Новости сообщили, что около 30 диверсантов, совершивших попытку проникнуть на территорию Запорожской АЭС с Днепра, были ликвидированы, большинство их лодок потоплены. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее в среду Балицкий сообщил, что Киев продолжает попытки проникнуть на территорию Запорожской атомной электростанции, но российские военные дают отпор. Со слов Балицкого была попытка и наземного проникновения на станцию в районе между Васильевкой и Токмаком, но была успешна отражена.
Опубликовано: Елена Калиновская
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