Минэнерго Сербии: утечка газа на «Дружбе» продолжает ситуацию с «Северными потоками»
2022-10-12
12:04
Пресс-служба Министерства энергетики Сербии связала утечку газа на "Северных потоках" и польском газопроводе "Дружба".
Днём 12 октября Министерство энергетики Сербии обнародовало пресс-релиз, в рамках которого представители ведомства выдвинули предположение, что сегодняшняя разгерметизация газопровода "Дружба" в Польше, который прокачивает газ в Германию, и инциденты на "Северных потоках" являются связанными событиями.
В среду стало известно, что польский нефтегазовый оператор PERN зарегистрировал утечку газа на одной из ниток трубопровода "Дружба", а ЧП на "Северных потоках" в Балтийском море были обнаружены Датским энергетическим агентством ещё 26 сентября.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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