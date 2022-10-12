CNN: глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал игнорировать предупреждения России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Запад не обращать внимания на российские предостережения.

12 октября глава эстонского Министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу дал интервью американскому телеканалу CNN, где прокомментировал слова российского посла в Вашингтоне о том, что поставки западного оружия Украине является красной линии для администрации Москвы.

В своём заявлении Рейнсалу призвал игнорировать любые предупреждения России, поскольку эстонский политик уверен, что только так Европа вернёт стабильность в регион.