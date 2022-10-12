ФСБ установила личность организатора теракта на Крымском мосту

2022-10-12

12:27

В ФСБ России заявили, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

12 октября пресс-центр Федеральной службы безопасности России сообщил, что в ходе следственных действий была установлена личность организатора теракта на Крымском мосту. Им оказался глава военной разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В ФСБ также заявили, что в настоящее время выявлены 12 соучастников подготовки теракта на Крымском мосту в Керченском проливе, восемь из них задержаны. Расследование продолжается.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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