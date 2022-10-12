Генерал ФСБ Михайлов назвал способ лишить Украину поставок западного оружия

Отставной генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал, как Россия может лишить Украину поставок вооружения с Запада.

12 октября генерал-майор Федеральной службы безопасности России в отставке Александр Михайлов сообщил, что считает целесообразным ракетные удары по пунктам замены пар колёс грузовых поездов Украины, поскольку таким образом на украинские территории не больше не сможет поступать поставляемое Западом оружие.

Также Александр Михайлов выразил уверенность, что после недавних ракетных атак по украинским территориям некоторые предприятия страны получили критические повреждения, которые не позволят данным заводам восстановить свою работу.