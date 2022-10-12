Мария Машкова получила предложение сняться в американском сериале

Звезда популярного в России фильма «Не родись красивой» сыграет в 4-м сезоне американского сериала «Ради всего человечества».

Российская артистка Мария Машкова, хорошо известная зрителям по сериалам "Не родись красивой" и "ЮЗЗЗ", сыграет в четвертом сезоне "Ради всего человечества".

Как уточняет Сплетник.ру со ссылкой на издание Deadline, актрисе доверили роль 2-го пилота космического корабля, которую зовут Светлана.

По сюжету сериала, СССР первым отправил человека на Луну, а США решили послать туда женщин-астронавтов. В третьем сезоне сериала был показан этап освоения Марса американскими астронавтами в девяностые. А действие четвертого сезона приходится на 2000-е.

В съемках фильма также участвует актер Димитр Маринов, известный по фильму "Зеленая книга".

Мария Машкова много лет живет в США. Ранее артистка расказала о своем конфликте с отцом, актером Владимиром Машковым. Стороны разошлись в оценке спецоперации России в Украине. Владимир Машков ее поддержал, а Мария высказалась против.