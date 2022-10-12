Politico: США специально раскрыли данные о причастности Киева к убийству Дугиной

2022-10-12

12:35

Издание Politico утверждает, что американское правительство намеренно распространило информацию о причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной.

12 октября американская газета Politico со ссылкой на анонимного информатора из правительства США сообщила, что Вашингтон целенаправленно позволил СМИ распространить достоверные данные о причастности украинских спецагентов к подрыву автомобиля российской журналистки Дарьи Дугиной.

По данным Politico, таким образом власти Соединённых Штатов осудили теракт Киева в Москве, выступив с предостережением о недопустимости убийства российских мирных граждан.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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