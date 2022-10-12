Politico: США специально раскрыли данные о причастности Киева к убийству Дугиной
2022-10-12
12:35
Издание Politico утверждает, что американское правительство намеренно распространило информацию о причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной.
12 октября американская газета Politico со ссылкой на анонимного информатора из правительства США сообщила, что Вашингтон целенаправленно позволил СМИ распространить достоверные данные о причастности украинских спецагентов к подрыву автомобиля российской журналистки Дарьи Дугиной.
По данным Politico, таким образом власти Соединённых Штатов осудили теракт Киева в Москве, выступив с предостережением о недопустимости убийства российских мирных граждан.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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