ФСБ РФ предотвратило теракт в Брянске

ФСБ РФ сообщило о предотвращении теракта в Брянске, готовившегося по заданию СБУ.

В среду 12 октября в центре общественных связей ФСБ России сообщили, что силовики задержали украинского диверсанта, действовавшего по заданию Службы безопасности Украины. Сообщается, что задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой. Задержанный собрал самодельное взрывное устройство, помощью которого в последствии планировал осуществить взрыв на одном из складов транспортно-логистической компании в Брянске.

В ходе следственных действий у злоумышленника изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ, - сообщили в ФСБ. Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело.