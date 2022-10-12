Лукашенко объяснил успех отношений Беларуси с Таджикистаном схожестью народов
2022-10-12
12:40
Александр Лукашенко рассказал, почему белорусско-таджикские отношения пользуются успехом.
В среду днём Александр Лукашенко прокомментировал свой визит в Таджикистан, назвав его успешным, как и отношения Беларуси с этой страной в целом. Успешность отношений между Минском и Таджикистаном белорусский президент объяснил двумя равными по значимости факторами.
Во-первых, Александр Лукашенко напомнил, что народы Беларуси и Таджикистана похожи по ментальности и ситуации, в которой оказались, толкающей Душанбе и Минск на тесное политико-экономическое сотрудничество. Вторым моментом Лукашенко отметил, что знаком с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном более 25 лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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