Лукашенко объяснил успех отношений Беларуси с Таджикистаном схожестью народов

2022-10-12

12:40

Александр Лукашенко рассказал, почему белорусско-таджикские отношения пользуются успехом.

В среду днём Александр Лукашенко прокомментировал свой визит в Таджикистан, назвав его успешным, как и отношения Беларуси с этой страной в целом. Успешность отношений между Минском и Таджикистаном белорусский президент объяснил двумя равными по значимости факторами.

Во-первых, Александр Лукашенко напомнил, что народы Беларуси и Таджикистана похожи по ментальности и ситуации, в которой оказались, толкающей Душанбе и Минск на тесное политико-экономическое сотрудничество. Вторым моментом Лукашенко отметил, что знаком с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном более 25 лет.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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