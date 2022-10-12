ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов в Брянске

ФСБ России предотвратила подготовленный спецслужбами Украины теракт в Брянске.

12 октября пресс-служба ФСБ России в официальном Telegram-канале сообщила о предотвращённом террористическом акте на одном из транспортно-логистических терминалов Брянска, который был подготовлен украинскими спецслужбами.

В центре общественных связей ведомства уточнили, что агенты ФСБ задержали прибывшего в Брянск из Киева транзитом через Эстонию гражданина Украины, который сразу после задержания дал признательные показания.