Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что теперь организация намерена предоставлять Киеву больше систем противовоздушной обороны.

В среду днём глава западного военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что после двух дней интенсивных ракетных обстрелов Украины со стороны армии России организация намерена сделать акцент на передаче Киеву большого числа противовоздушной обороны.

Примечательно, что с первых дней спецоперации Владимир Зеленский просил западные страты посодействовать закрытию неба над Украиной, однако те отказывались. В дальнейшем Зеленский попросил у НАТО системы ПВО, но также долгое время не получал положительного ответа на свои запросы.