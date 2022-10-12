Песков: Путин накинул своё пальто на плечи главе ОАЭ Аль Нахайяну в знак внимания

Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Владимир Путин накинул пальто на плечи глава Объединённых Арабских Эмиратов.

12 октября пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что днём ранее после состоявшихся переговоров между Владимиром Путиным и главой Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном российский президент накинул на плечи президенту ОАЭ собственной пальто.

По словам Пескова, данный поступок Путина является особенным жестом внимания, который отражает настрой в торгово-экономических отношениях между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.