Резниченко: Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области

Лидер областной военной администрации Днепропетровской области Украины Валентин Резниченко сообщил, что Россия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре региона.

12 октября глава ОВА Днепропетровской области Украины Валентин Резниченко сообщил, что армия России третий день наносит прицельные ракетные удары по объектам жизнеобеспечения региона, особенно концентрируя свои атаки на энергетической инфраструктуре Днепропетровска и соседних населённых пунктов.

По данным Резниченко, сегодняшним утром российские ракетные войска поразили важный энергетический объект в Каменском районе Днепропетровской области, после чего на месте разрыва снаряда начался сильный пожар, который пока не удалось потушить.