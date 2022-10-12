В Польше на нефтепроводе «Дружба» зафиксирована утечка
2022-10-12
12:59
Польская PERN сообщил о падении давления в нитке нефтепровода «Дружба», которая идёт через Польшу в Германию, из-за разгерметизации.
12 октября польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN на своём официальном веб-сайте сообщил об обнаружении негерметичности трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка.
Отмечается, что из-за зафиксированной утечки на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, передача нефти по повреждённой линии была прекращена. Точные причины произошедшего выясняются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
PERN: на нитке газопровода «Дружба» в Польше обнаружена утечка
Продюсер Рудченко назвал Ветлицкую, поддержавшую Пугачёву, сбитым лётчиком
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью
Новак: информацию о сроках восстановления «Северных потоков» никто не даст
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы