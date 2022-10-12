В Польше на нефтепроводе «Дружба» зафиксирована утечка

Польская PERN сообщил о падении давления в нитке нефтепровода «Дружба», которая идёт через Польшу в Германию, из-за разгерметизации.

12 октября польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN на своём официальном веб-сайте сообщил об обнаружении негерметичности трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка.

Отмечается, что из-за зафиксированной утечки на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, передача нефти по повреждённой линии была прекращена. Точные причины произошедшего выясняются.