Песков заявил об отсутствии новой волны частичной мобилизации в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков прокомментировал информацию о новой волне частичной мобилизации в России.

12 октября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что ни в одном российском регионе нет новой волны частичной мобилизации для участия в СВО РФ на Украине.

Песков также отметил, что у каждого губернатора, сообщающего о «новом мобилизационном задании» необходимо лично уточнять, что именно они имеют ввиду в своих неоднозначных заявлениях.