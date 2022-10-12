Песков заявил об отсутствии новой волны частичной мобилизации в России
2022-10-12
13:06
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков прокомментировал информацию о новой волне частичной мобилизации в России.
12 октября глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что ни в одном российском регионе нет новой волны частичной мобилизации для участия в СВО РФ на Украине.
Песков также отметил, что у каждого губернатора, сообщающего о «новом мобилизационном задании» необходимо лично уточнять, что именно они имеют ввиду в своих неоднозначных заявлениях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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