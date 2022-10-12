Продюсер Рудченко назвал Ветлицкую, поддержавшую Пугачёву, сбитым лётчиком
2022-10-12
13:09
Музыкальный продюсер Павел Рудченко считает певицу Наталью Ветлицкую, вставшую на защиту Аллы Пугачёвой, сбитым лётчиком с 30 фанатами. Поддержку Велицкой именитой коллеги критик назвал хайпом.
Музыкальный продюсер Павел Рудченко заявил в беседе с NEWS.ru, что исполнительница Наталья Ветлицкая поддержала высказывания Аллы Пугачевой ради хайпа.
Он убеждён, что нет необходимости причислять Ветлицкую к иноагентам, так как она уже давно не является влиятельной персоной, а обрела статус "сбитого летчика".
Рудченко считает, что можно ей предоставить возможность "хайповать ради 30 своих фанатов", так как это никому неинтересно.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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