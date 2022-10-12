Щуки-людоеды: миф или правда, какие самые крупные особи этой рыбы были пойманы
2022-10-12
13:19
Жители российского Севера даже готовы показать озера, где якобы водится рыба-людоед, но реальных подтверждений этому нет.
Щука - одна из популярных рыб средней полосы. Ею лакомились еще наши пращуры, она воспета в сказках.
Отдельные экземпляры удивляют своими размерами. Мало того, существуют легенды, будто есть в реках и рыбы-людоеды. Жители российского Севера даже готовы показать озера, где якобы водится такая рыба. Но никаких других подтверждений в виде фото, скелета щуки и так далее нет.
До каких размеров может дорасти щука? Ранее считалось, что в XV веке в Германии поймали рыбу весом 145 килограммов и длиной около пяти метров. Ее назвали щукой Фридриха Барабароссы, а ее скелет выставили в музее.
Но потом ихтиологи установили, что скелет щуки составлен из позвоночников нескольких хищниц, и миф умер. Есть немало рассказов о необычных по размеру щуках, пойманных в российских водоемах, но фактического подтверждения этому не имеется.
Из реальных сюжетов самую большую щуку поймали в озере Ильмень в 30-х годах 20-го века. Вес ее составил 34 килограмма. А житель Питера, чемпион Мира по рыболовному спорту Максим Балачевцев на реке в Тюменской области поймал недавно щуку весом 22,5 килограмма. И это тоже вполне приличный рекорд.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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