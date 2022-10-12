Бергер: возможная утечка на нефтепроводе «Дружба»-случайное повреждение
2022-10-12
13:36
В правительстве Польши назвали возможной причиной утечки на нефтепроводе «Дружба» случайное повреждение.
12 октября информационное агентство Reuters сообщает, что уполномоченный правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Польши Матеуш Бергер заявил, что причиной утечки нефти на трубопроводе "Дружба" является случайное повреждение. Доподлинно о причинах происшествия пока ни чего не известно, но нет и оснований полагать, что утечка произошла в результате саботажа.
По словам коменданта Государственной пожарной стражи Польши Кароля Кежковского, утечка нефти из трубопровода будет продолжаться еще несколько часов. На место ЧП выехали аварийные службы, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.
Опубликовано: Елена Калиновская
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