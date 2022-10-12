Минэкономики Германии назвало случайным повреждение газопровода «Дружба»

В немецком Министерстве экономики заявили о случайности разгерметизации газопровода "Дружба", поставляющего голубое топливо в Германию.

12 октября пресс-служба Министерства экономики Германии сообщило, что предварительная оценка состояния газопровода "Дружба" польскими специалистами выявила случайность утечки газа на трубопроводе ввиду его стихийной разгерметизации, которая произошла точно не в результате диверсии.

Также в Минэкономики ФРГ отметили, что несмотря на утечку газа на трубопроводе "Дружба" в Польше, Германия надёжно обеспечивает свою энергобезопасность.