Путин назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма

Владимир Путин охарактеризовал взрывы на российских газопроводах North Stream как террористические акты мирового уровня.

В среду Владимир Путин выступил на локальной российской энергетической конференции, где публично заявил, что диверсии на российских трубопроводах "Северный поток" были умышленно совершёнными актами международного терроризма, которые были направлены не только против России, но и против европейских держав.

По мнению Путина, после подрыва "Северных потоков" государства-участники Европейского союза будут вынуждено приобретать газ у США по завышенным ценам.