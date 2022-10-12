SHAMAN рассказал об общении с дочерью от предыдущего брака
2022-10-12
14:47
Ярослав Дронов (SHAMAN) не любит рассказывать о своей личной жизни. Только теперь он решил посвятить поклонников в подробности его взаимоотношений с дочкой от пршлого брака.
Исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) - не любитель делится с фанатами деталями своей личной жизни, в первый раз рассказать о которой он решился только теперь.
Музыкант разоткровенничался о своих взаимоотношениях с дочкой, рождённой в браке со своей первой супругой Мариной Рощупкиной.
SHAMAN пожаловался, что видится с девочкой нечасто.
Слова артиста приводит Teleprogramma.ru: "С моим графиком жизни и работы я же «воскресный папа». Поэтому видимся не очень часто, я сильно скучаю и отдаю всю накопленную за время расставания любовь дочери. Иногда через бывшую супругу обмениваемся голосовыми сообщениями, фотографиями, созваниваемся по видеосвязи".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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SHAMAN рассказал об общении с дочерью от предыдущего брака
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