SHAMAN рассказал об общении с дочерью от предыдущего брака

Ярослав Дронов (SHAMAN) не любит рассказывать о своей личной жизни. Только теперь он решил посвятить поклонников в подробности его взаимоотношений с дочкой от пршлого брака.

Исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) - не любитель делится с фанатами деталями своей личной жизни, в первый раз рассказать о которой он решился только теперь.

Музыкант разоткровенничался о своих взаимоотношениях с дочкой, рождённой в браке со своей первой супругой Мариной Рощупкиной.

SHAMAN пожаловался, что видится с девочкой нечасто.

Слова артиста приводит Teleprogramma.ru: "С моим графиком жизни и работы я же «воскресный папа». Поэтому видимся не очень часто, я сильно скучаю и отдаю всю накопленную за время расставания любовь дочери. Иногда через бывшую супругу обмениваемся голосовыми сообщениями, фотографиями, созваниваемся по видеосвязи".