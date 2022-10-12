Навка сообщила, что Чернышов вынужден оставить онкобольную Заворотнюк
2022-10-12
15:05
Фигурист Пётр Чернышов будет вынужден оставить свою онкобольную жену, актрису Анастасию Заворотнюк из-за участия в ледовом шоу Татьяны Навки на несколько месяцев.
В ближайшие месяцы фигурист Пётр Чернышев будет вынужден оставить свою тяжелобольную супругу, актрису Анастасию Заворотнюк.
Татьяна Навка объявила в своих соцсетях о запуске ледового шоу с участием Чернышова.
Премьера культурного события состоится в период новогодних каникул.
Навка поделилась информацией по поводу: "Мое новое шоу связано со сборником сказок “Тысяча и одна ночь”. Это будет невероятно красивое зрелище, кататься будут в главных ролях Никита Кацалапов, Виктория Синицына, Камила Валиева, Татьяна Навка, Иван Ригини, Петр Чернышев".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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