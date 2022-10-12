Лобода пожаловалась в Телеграм-канале на своё плохое самочувствие

2022-10-12

15:32

Светлана Лобода поведала о том, как чувствует себя в своём Телеграм-канале. Совсем недавно здоровье артистки оставляло желать лучшего.

Украинская исполнительница Светлана Лобода рассказала о состоянии своего здоровья на своем Телеграм-канале. Недавно знаменитость жаловалась на плохое самочувствие.

Артистка разместила снимки, где она лечится с помощью специального ингалятора.

Звезда сцены подписала кадры: "Как-то так. Дети. Школа. Вирусы".

Светлана успокоила фанатов, заявив, что уже выздоравливает.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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