Лобода пожаловалась в Телеграм-канале на своё плохое самочувствие
2022-10-12
15:32
Светлана Лобода поведала о том, как чувствует себя в своём Телеграм-канале. Совсем недавно здоровье артистки оставляло желать лучшего.
Украинская исполнительница Светлана Лобода рассказала о состоянии своего здоровья на своем Телеграм-канале. Недавно знаменитость жаловалась на плохое самочувствие.
Артистка разместила снимки, где она лечится с помощью специального ингалятора.
Звезда сцены подписала кадры: "Как-то так. Дети. Школа. Вирусы".
Светлана успокоила фанатов, заявив, что уже выздоравливает.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
PERN: на нитке трубопровода «Дружба» в Польше обнаружена утечка газа
Жена Петросяна Брухунова назвала главный секрет воспитания наследника в соцсетях
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью
Рудковская сообщила, что строителей, обманувших её на 30 000 000 рублей, задержали
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы