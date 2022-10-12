Опытные рыбаки рассказали, какая из пресноводных рыб подходит для ухи, а какая нет

В этом списке ерш, окунь, судак, щука, налим. Готовить их можно как по отдельности, так и в сочетании друг с другом.

Каждый знает: самая вкусная уха - та, что приготовлена из свежей рыбы. Еще лучше - самолично выловленной. Но не все вновь испеченные рыбаки знают, какая рыба для этого подходит, а какая нет.

Итак: какие виды рыбы лучше использовать для ухи и каким образом? Прежде всего это - ерш. Он хорош в качестве базового ингредиента. Уха получается мутной, но вкусной.

Окунь тоже дает вкусный бульон. Если нет планов есть саму рыбу, его можно не чистить, а мелкого - и не потрошить. Вот из него уха получается прозрачной, и окуня идеально использовать в качестве второго компонента - после того, как готовые ерши достанут из котла.

Вареный судак тоже вкусен, но быстро разваривается, поэтому надо следить за приготовлением ухи. И рыба, и уха из него - диетические блюда.

Уха из щуки не самая вкусная. Но щучьи головы можно добавить как третий компонент в уху после ершей и окуней, получится вкусно. Вообще вареные головы больших щук нравятся многим рыболовам.

Налим не нуждается в добавках, а уха из него получается наваристой. Хороший навар дают и головы леща, их тоже можно использовать как третий компонент для тройной ухи. Карп и сазан тоже отличная основа для ухи,

А какая рыба не подходит для ухи? Большая часть белой. Плотва, подлещик, густера и им подобные быстро развариваются, в результате появляется много костей, навара тоже нет. Хариус тоже лучше жарить и солить, а вот уха из него - пресная.