Слава резко отреагировала на информацию о её расставании с возлюбленным в эфире программы Скажи правду

Известная исполнительница Слава дала комментарии относитльно появившихся сведений о её расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким.

Слава прокомментировала информацию о расставании со своим возлюбленным Анатолием Данилицким.

Артистка решила закрыть этот вопрос в эфире передачи "Скажи правду" на RU.TV. Она заявила, что у неё в семье всё хорошо.

42-летняя певица пояснила ситуацию: "У меня есть любимый человек, просто я никогда не была в официальном браке, Толя - мой близкий человек".

Звезда сцены живёт в гражданском браке с предпринимателем Анатолием Данилицким. Пара воспитывает дочь Антонину. У Славы также есть дочь от первого брака.