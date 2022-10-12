Слава резко отреагировала на информацию о её расставании с возлюбленным в эфире программы Скажи правду
2022-10-12
15:43
Известная исполнительница Слава дала комментарии относитльно появившихся сведений о её расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким.
Слава прокомментировала информацию о расставании со своим возлюбленным Анатолием Данилицким.
Артистка решила закрыть этот вопрос в эфире передачи "Скажи правду" на RU.TV. Она заявила, что у неё в семье всё хорошо.
42-летняя певица пояснила ситуацию: "У меня есть любимый человек, просто я никогда не была в официальном браке, Толя - мой близкий человек".
Звезда сцены живёт в гражданском браке с предпринимателем Анатолием Данилицким. Пара воспитывает дочь Антонину. У Славы также есть дочь от первого брака.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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