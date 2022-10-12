Российская армия поразила штаб «Правого сектора» и узел связи «Азов» в районе Запорожья

В Минобороны России заявили, что российские военные поразили штаб «Правого сектора» и узел связи «Азов» в районе Запорожья.

12 октября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за минувшие сутки в районе города Запорожье российская армия поразила штаб националистического формирования «Правый сектор» и узел связи нацбата «Азов» ВСУ.

Конашенков добавил, что высокоточными ударами служащих Вооружённых сил России в районе Запорожья были также поражены два пункта временного базирования иностранных наёмников украинской стороны.