Российская армия поразила штаб «Правого сектора» и узел связи «Азов» в районе Запорожья
2022-10-12
15:45
В Минобороны России заявили, что российские военные поразили штаб «Правого сектора» и узел связи «Азов» в районе Запорожья.
12 октября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за минувшие сутки в районе города Запорожье российская армия поразила штаб националистического формирования «Правый сектор» и узел связи нацбата «Азов» ВСУ.
Конашенков добавил, что высокоточными ударами служащих Вооружённых сил России в районе Запорожья были также поражены два пункта временного базирования иностранных наёмников украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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