Прокуратура решила вернуться к рассмотрению уголовного дела против Киркорова

Полиция в августе не стала возбуждать дело в отношении поп-короля за танец на кресте, однако общественность потребовала пересмотра.

Тверской межрайпрокуратурой Москвы отменено первичное решение о невозбуждении уголовного дела в отношении Филиппа Киркорова в связи со скандальным танцем на кресте.

Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на общественное движение «Зов народа».

Как известно, в августе в полиции отказались возбуждать уголовное дело в отношении поп-короля в связи с "отсутствием состава преступления". Но представители организации «Зов народа» направили обращение в прокуратуру, где потребовали обжалования решения полиции.

Правозащитники утверждают, что номер Киркорова с крестом содержит оскорбление чувств верующих, и потому организация подала свое заявление против артиста.

С 27 по 30 апреля Киркоров давал концерты в рамках юбилейного шоу «55. Голд. Золотые хиты» в Кремле. Во время песни «Мария Магдалена» певец взобрался на декорацию в виде большого креста.