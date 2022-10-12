Прокуратура решила вернуться к рассмотрению уголовного дела против Киркорова
2022-10-12
15:55
Полиция в августе не стала возбуждать дело в отношении поп-короля за танец на кресте, однако общественность потребовала пересмотра.
Тверской межрайпрокуратурой Москвы отменено первичное решение о невозбуждении уголовного дела в отношении Филиппа Киркорова в связи со скандальным танцем на кресте.
Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на общественное движение «Зов народа».
Как известно, в августе в полиции отказались возбуждать уголовное дело в отношении поп-короля в связи с "отсутствием состава преступления". Но представители организации «Зов народа» направили обращение в прокуратуру, где потребовали обжалования решения полиции.
Правозащитники утверждают, что номер Киркорова с крестом содержит оскорбление чувств верующих, и потому организация подала свое заявление против артиста.
С 27 по 30 апреля Киркоров давал концерты в рамках юбилейного шоу «55. Голд. Золотые хиты» в Кремле. Во время песни «Мария Магдалена» певец взобрался на декорацию в виде большого креста.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
PERN: на нитке трубопровода «Дружба» в Польше обнаружена утечка газа
Жена Петросяна Брухунова назвала главный секрет воспитания наследника в соцсетях
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью
Рудковская сообщила, что строителей, обманувших её на 30 000 000 рублей, задержали
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы