Казакевич: КГБ ограничит выезд некоторых категорий граждан из Беларуси

Замглавы белорусского МВД Геннадий Казакевич сообщил, что ведомство получило право ограничивать выезд белорусов из страны.

12 октября заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич сообщил, что сегодня в стране в первом чтении был одобрен закон, согласно которому уточняются права граждан на выезд из страны. Согласно законопроекту, Комитет госбезопасности получает право ограничивать белорусов в праве на выезд за пределы республики.

При этом Казакевич отметил, что КГБ будет ограничивать выезд за границу лишь тех белорусов, в отношении которых начат административный процесс, а срок ограничения не будет превышать шесть месяцев.