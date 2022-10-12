Казакевич: КГБ ограничит выезд некоторых категорий граждан из Беларуси
2022-10-12
17:16
Замглавы белорусского МВД Геннадий Казакевич сообщил, что ведомство получило право ограничивать выезд белорусов из страны.
12 октября заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич сообщил, что сегодня в стране в первом чтении был одобрен закон, согласно которому уточняются права граждан на выезд из страны. Согласно законопроекту, Комитет госбезопасности получает право ограничивать белорусов в праве на выезд за пределы республики.
При этом Казакевич отметил, что КГБ будет ограничивать выезд за границу лишь тех белорусов, в отношении которых начат административный процесс, а срок ограничения не будет превышать шесть месяцев.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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