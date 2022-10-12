Путин заявил об отказе России поставлять энергоресурсы вводящим санкции странам

Владимир Путин утверждает, что Россия не станет поставлять энергоносители государствам, которые вводят определённые санкции в отношении Москвы.

В среду Владимир Путин выступил на форуме "Российская энергетическая неделя", где публично заявил, что Россия откажется от поставки энергоресурсов государствам, которые пытаются ограничить цены на них. По словам Путина, РФ не станет торговать собственными природными богатствами себе в ущерб, помогая государствам, вводящим новые антироссийские санкции.

Также Владимир Путин утверждает, что теракт на "Северных потоках" устроили лица, которые заинтересованы в разрыве энергетической связи между Европой и Россией.