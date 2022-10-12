Миллер: города Европы замёрзнут за пять дней зимы без газа из России

Глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозирует замерзание европейских городов зимой без российского газа.

12 октября генеральный директор российской компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что согласно прогнозам синоптиков, грядущая зима будет достаточно тёплой, однако даже в ней найдётся неделя или хотя бы пять дней аномально низких температур. По мнению Миллера, в эти пять дней крупнейшие города Европы полностью замёрзнут в условиях отсутствия поставок газа из России.

Примечательно, что в тот же день Владимир Путин сообщил об отказе России поставлять собственные энергоресурсы западным государствам, которые вводят санкции против российского энергетического сектора.