Путин: поставки газа по «Северным потокам» можно перенаправить в Турцию
2022-10-12
18:04
Владимир Путин заявил о возможности перенаправления поставок газа по "Северным потокам" в Турцию для создания там крупнейшего газового хаба в Европе.
12 октября Владимир Путин сообщил, что российские газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" могут быть отремонтированы для перенаправления поставок газа в Турцию, если Анкара ответит согласием на подобное предложение. По мнению Путина, Россия смогла бы создать в Турции крупнейший в Европе газовый хаб, в дальнейшем поставляя газ европейским странам.
Также Владимир Путин выразил уверенность, что за взрывами на "Северных потоках" стоят недоброжелатели России, хотевшие прервать связь между Москвой и странами ЕС.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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