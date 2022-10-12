Путин: поставки газа по «Северным потокам» можно перенаправить в Турцию

Владимир Путин заявил о возможности перенаправления поставок газа по "Северным потокам" в Турцию для создания там крупнейшего газового хаба в Европе.

12 октября Владимир Путин сообщил, что российские газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" могут быть отремонтированы для перенаправления поставок газа в Турцию, если Анкара ответит согласием на подобное предложение. По мнению Путина, Россия смогла бы создать в Турции крупнейший в Европе газовый хаб, в дальнейшем поставляя газ европейским странам.

Также Владимир Путин выразил уверенность, что за взрывами на "Северных потоках" стоят недоброжелатели России, хотевшие прервать связь между Москвой и странами ЕС.