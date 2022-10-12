Ушаков ответил пословицей на слова Зеленского об отказе от переговоров с Путиным

Советник президента России Юрий Ушаков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что он никогда не будет вести переговоры с Путиным.

Вечером среды помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что решение Владимира Зеленского законодательно закрепить в Украине свой отказ от ведения любых мирных переговоров с Владимиром Путиным фактически ничего не значит. Комментируя данный законопроект, Ушаков посоветовал Зеленскому "никогда не говорить никогда".

Примечательно, что сам Владимир Зеленский сообщил о своей готовности вести переговоры с президентом России после того, как главой российского государства станет другой человек.