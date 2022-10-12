Ушаков ответил пословицей на слова Зеленского об отказе от переговоров с Путиным
2022-10-12
18:10
Советник президента России Юрий Ушаков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что он никогда не будет вести переговоры с Путиным.
Вечером среды помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что решение Владимира Зеленского законодательно закрепить в Украине свой отказ от ведения любых мирных переговоров с Владимиром Путиным фактически ничего не значит. Комментируя данный законопроект, Ушаков посоветовал Зеленскому "никогда не говорить никогда".
Примечательно, что сам Владимир Зеленский сообщил о своей готовности вести переговоры с президентом России после того, как главой российского государства станет другой человек.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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