Washington Times: США не могут отслеживать гиперзвуковые ракеты России

Издание Washington Times заявило о неспособности американских военных отслеживать передвижение российского гиперзвукового оружия.

12 октября американская газета The Washington Times, ссылаясь на официальный доклад Конгресса Соединённых Штатов, сообщила, что военные США не в состоянии отслеживать передвижение российских гиперзвуковых ракет.

По данным WT, американские геостационарные ракеты в состоянии отследить баллистические ракеты, однако российские гиперзвуковые снаряды развивают скорость до шести тысяч километров в час, что делает наблюдение за ними и перехват невозможными. Также в Washington Times отметили, что разрабатываемые Пентагоном системы противоракетной обороны могут не справиться с российским "гиперзвуком".