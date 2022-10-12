Washington Times: США не могут отслеживать гиперзвуковые ракеты России

2022-10-12

18:30

Издание Washington Times заявило о неспособности американских военных отслеживать передвижение российского гиперзвукового оружия.

12 октября американская газета The Washington Times, ссылаясь на официальный доклад Конгресса Соединённых Штатов, сообщила, что военные США не в состоянии отслеживать передвижение российских гиперзвуковых ракет.

По данным WT, американские геостационарные ракеты в состоянии отследить баллистические ракеты, однако российские гиперзвуковые снаряды развивают скорость до шести тысяч километров в час, что делает наблюдение за ними и перехват невозможными. Также в Washington Times отметили, что разрабатываемые Пентагоном системы противоракетной обороны могут не справиться с российским "гиперзвуком".

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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