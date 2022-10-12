Вольфович: Беларусь не против размещения миротворцев на границах Украины

Секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович оценил предложение Владимира Зеленского разместить миротворческий контингент на границе Украины с Беларусью.

В среду глава Совбеза Беларуси Александр Вольфович оценил инициативу Владимира Зеленского о размещении миротворцев-наблюдателей на белорусско-украинской границе. По словам Вольфовича, Беларуси такой контингент не нужен, однако если этого желает правительство Украины, то официальный Минск не возражает.

При этом Александр Вольфович отметил, что украинские пограничники взорвали все мосты на границах с Беларусь, поставив минные заграждения, в то время как белорусские войска не намерены атаковать Украину.