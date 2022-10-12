Россия построит в Марокко атомную электростанцию

Российско-марокканское соглашение по мирному атому предполагает возведение АЭС в Марокко.

12 октября РИА Новости сообщили, что правительство Российской Федерации на официальном портале правовой информации сегодня опубликовало информацию о том, что Россия и Марокко договорились о строительстве АЭС на марокканской территории. Одним из направлений сотрудничества двух стран по мирному атому в проекте соглашения названо проектирование и сооружение энергетических и исследовательских ядерных реакторов.

Также планируется разведка и разработка урановых месторождений в Марокко, поставка ядерного топлива для энергетических и исследовательских реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Сообщается, что в октябре 2017 года министерство энергетики Марокко подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного атома.