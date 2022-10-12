МИД РФ выразил протест Японии из-за испытания РСЗО HIMARS возле границ России
2022-10-12
18:49
Пресс-служба российского МИДа сообщила о выражении протеста Японии, которая испытала ракетные установки HIMARS возле границ России на учениях с США.
В среду Министерство иностранных дел России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что ведомство выражает решительный протест посольству Японии в Москве ввиду того, что 10 октября японские войска на полигоне Яусубэцу в Хоккайдо совместно с военными Соединённых Штатов испытали реактивные системы залпового огня HIMARS.
В заявлении МИД России утверждается, что испытанные Японией артиллерийские установки работали в непосредственной близости от российских границ, что может повлечь за собой эскалацию в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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