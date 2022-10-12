Ветлицкая нагрубила в ответ на предложение признать ее иноагентом
2022-10-12
19:21
Звезда девяностых годов предложила своим соотечественникам перестать «бухать».
Наталья Ветлицкая нагрубила россиянам в ответ на предложение назвать ее иноагентом.
"Хватит бухать, ребята. Весь мир ржет!", - цитирует певицу Рамблер со ссылкой на Teleprogramma.pro.
Издание напоминает, что в Генпрокуратуру России недавно поступило обращение, в котором содержится просьба проверить высказывания звезды 90-х.
Как сообщают СМИ, глава российского Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин отметил, что исполнительница публично критикует власти РФ и распространяет фейки о ВС страны.
Ветлицкая сейчас проживавети в Испании и редко бывает на родине. Вернуться в профессию у нее так и не получилось. Последний концерт в России звезда дала в январе 2020-го года.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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