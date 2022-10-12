В Киеве и области снова объявлена воздушная тревога из-за возможных обстрелов
2022-10-12
20:00
Вечером 12 октября в столице Украины и Киевской области в очередной раз была объявлена воздушная тревога.
В среду вечером украинские новостные Telegram-каналы экстренно сообщили о том, что на территории Киева и всей Киевской области вновь зазвучала экстренная система оповещения, которая сигнализирует о высокой вероятности скорого обстрела украинских территорий со стороны армии России.
Накануне российские войска внезапно начали массированные ракетные обстрелы Украины, в результате которых не менее тридцати процентов объектов украинской энергетической инфраструктуры было выведено из строя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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