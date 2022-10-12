В Киеве вновь объявлена воздушная тревога

Власти Киева сообщают, что в столице Украины в очередной раз объявлена воздушная тревога.

В среду поздно вечером, 12 октября 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов, со ссылкой на представителей киевской власти, сообщили о том, что в Киеве в очередной раз объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что в настоящее время в столице Украины повышенный риск «прилётов» со стороны Российской Федерации, ввиду чего местных жителей просят проследовать в укрытия гражданской защиты.