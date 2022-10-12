В Киеве вновь объявлена воздушная тревога
2022-10-12
20:14
Власти Киева сообщают, что в столице Украины в очередной раз объявлена воздушная тревога.
В среду поздно вечером, 12 октября 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов, со ссылкой на представителей киевской власти, сообщили о том, что в Киеве в очередной раз объявлена воздушная тревога.
Отмечается, что в настоящее время в столице Украины повышенный риск «прилётов» со стороны Российской Федерации, ввиду чего местных жителей просят проследовать в укрытия гражданской защиты.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма
Европейцы заявили о поддержке Путина после слов Урсулы фон дер Ляйен о России
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью
Два человека погибли при обстреле ВСУ Горловки
Число погибших от взрыва на Крымском мосту возросло до четырёх после смерти судьи из Москвы