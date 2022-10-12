Европейцы заявили о поддержке Путина после слов Урсулы фон дер Ляйен о России

Пользователи европейского сегмента интернета выступили с критикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поддержав позицию Владимира Путина по Украине.

Вечером 12 октября лидер Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала новое сообщение в мессенджере Twitter, где публично заявила, что для восстановления справедливости и стабильности миру будет недостаточно поражения России в специальной военной операции на территории Украины.

После данного поста фон дер Ляйен ряд европейских пользователей Twitter сошлись во мнении о том, что позиции Владимира Путина по украинскому вопросу вызывают больше доверия, нежели некоторые высказывания главы Еврокомиссии.