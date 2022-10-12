Европейцы заявили о поддержке Путина после слов Урсулы фон дер Ляйен о России
2022-10-12
20:20
Пользователи европейского сегмента интернета выступили с критикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поддержав позицию Владимира Путина по Украине.
Вечером 12 октября лидер Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала новое сообщение в мессенджере Twitter, где публично заявила, что для восстановления справедливости и стабильности миру будет недостаточно поражения России в специальной военной операции на территории Украины.
После данного поста фон дер Ляйен ряд европейских пользователей Twitter сошлись во мнении о том, что позиции Владимира Путина по украинскому вопросу вызывают больше доверия, нежели некоторые высказывания главы Еврокомиссии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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