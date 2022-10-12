Белый дом: Байден не намерен встречаться с Путиным для переговоров

Пресс-служба Белого дома сообщила об отказе Джо Байдена проводить личную встречу с Владимиром Путиным.

Вечером 12 октября глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер публично заявила, что президент Соединённых Штатов Джо Байден сообщил о нежелании Джо Байдена встречаться с Владимиром Путиным с целью проведения личных переговоров по вопросам прекращения конфликта в Украине. При этом Жан-Пьер утверждает, что Байден предлагает Путину принять предложение США по обмену заключёнными.

Примечательно, что днём ранее Джо Байденом сообщил, что не видит смысла вести переговоры с Путиным, поскольку его действия в Украине выглядят решительно и вряд ли подвергнутся корректировке из-за дипломатии.